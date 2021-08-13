Упавший на Камчатке вертолет обнаружили на глубине 110 метров со сломанным хвостом

Потерпевший крушение в озеро Курильское на Камчатке вертолет Ми-8 обнаружен. Он находится на глубине 110-111 метров.

У вертолета отломан хвост, остальной корпус цел. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъему», — сказал Солодов.

Вертолет Ми-8 упал в озеро на Камчатке 12 августа. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Восемь человек спаслись, они выплыли с глубины девять метров. Остальные, по предварительным данным, погибли, остались в корпусе вертолета. Два члена экипажа вертолета находятся в реанимации. Семьям погибших и пострадавшим выплатят по два миллиона рублей, компенсацию выжившим членам экипажа еще не определили.

Упавший вертолет планируют поднять с помощью понтонов.

В Следственном комитете РФ назвали три возможные версии крушения вертолета Ми-8: погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.