Упавшего в колодец глухонемого жителя Приморья вытащили спустя четыре дня

Пропавшего во время похода за грибами глухонемого жителя Уссурийска нашли в нефтеналивном колодце. Под землей мужчина провел четыре дня. Об этом рассказали волонтеры из Приморской региональной организации по поиску пропавших людей «ПримПоиск» во «ВКонтакте».

За помощью к волонтерам обратилась мать пропавшего мужчины. Она пояснила, что сын уехал на машине в лес за грибами. Автомобиль общественники нашли быстро. Для организации поиска начали осматривать заброшенные колодцы, где раньше хранили мазут.

В одной из таких емкостей волонтеры нашли пропавшего мужчину, который стучал по стене и пытался подавать голос.

Как пояснили общественники, на месте расположения колодцев густая трава. Пропавший мужчина оступился и упал в яму глубиной семь метров, где провел четыре дня. Все это время он пил из лужи и пытался достучаться до тех, кто окажется рядом.

По звукам его нашли волонтеры, которые вытащили мужчину из колодца. Со спасенным уже все нормально. Он вышел на работу, а о пропаже напоминает только хромота.