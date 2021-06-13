Упавшего с самоката мэра Кисловодска ввели в искусственную кому

Главу Кисловодска Александра Курбатова, которого прооперировали после падения с электросамоката, ввели в искусственную кому. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов. Твердо убежден, что он поправится», — написал руководитель региона в Instagram.

Ранее в администрации города сообщили, что врачи Кисловодской городской больницы стабилизировали состояние Курбатова, однако оно остается тяжелым. По поручению Владимирова из Ставрополя в Кисловодск приехала бригада врачей во главе с министром здравоохранения региона Владимиром Колесниковым. Также в Кисловодск приехали специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени Бурденко.

Александр Курбатов 12 июня упал с электросамоката и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Ему сделали экстренную операцию.