Эксклюзив 20 июля 2023, 00:21 «Упала с турника». Прокуратура Уссурийска начала проверку после фото плачущей девочки в синяках Прокуратура Уссурийска начала проверку после фото плачущей девочки в синяках Pxhere

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Уссурийская городская прокуратура начала проверку после публикации в СМИ фотографии плачущей девочки в синяках. Как рассказала «360» мать ребенка, снимок был сделан больше года назад, когда ее дочь упала с турника. Сам кадр распространила ее родственница, с которой они не общаются.

«Мы сегодня прошли с ребенком врачей, у меня есть справки на руках, она здоровая и целая. Тот инцидент был травмпунктом подтвержден, что она упала с турника», — рассказала Валентина.

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Она отметила, что детей в семье не били. Фото, по словам женщины, было сделано больше года назад, когда девочка упала с турника. Снимок распространила двоюродная сестра женщины, с которой они не общаются. Валентина считает, что родственница решила «насолить» ей таким образом, поскольку ранее между ними был конфликт.

Пресс-служба ОМВД России по Уссурийску сообщила, что полицейские выявили публикацию о нанесении телесных повреждений ребенку в ходе мониторинга соцсетей.

«В тот же день в полицию поступило сообщение местной жительницы о противоправных действиях в отношении ребенка», — сказано в сообщении пресс-службы.

К семье нагрянули инспекторы по делам несовершеннолетних. Они выяснили, что ребенок ходит в детский сад, а в доме, где проживает семья, поддерживается порядок.

«Полицейскими проводится дальнейшая проверка. По результатам будет принято законное и обоснованное решение», — указали в ОМВД России по Уссурийску.

Уссурийская городская прокуратура также начала проверку о нахождении малолетней в неблагоприятных жизненных условиях, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Как установлено, девочка 2017 года рождения живет с мамой и пятью братьями и сестрами. Семья, как добавили в прокуратуре, уже состоит на профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Сейчас ребенок находится дома, без видимых телесных повреждений, указали в пресс-службе. Проверка продолжается.