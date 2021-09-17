Упал спрос на аренду жилья в центре Москвы

Если раньше большой популярностью пользовались квартиры в старых домах в центре Москвы, то сейчас арендаторы все чаще отдают предпочтение новым ЖК на периферии. Об этом «Ридусу» рассказал риелтор Роман Вихлянцев.

Большой интерес арендаторы проявляют к современным жилым комплексам с развитой инфраструктурой недалеко от ТТК. Особенной популярностью пользуются районы на юге и юго-западе столицы.

«Наблюдается снижение спроса на старые квартиры в центре столицы. Если говорить о трендах, то меньшей популярностью для аренды стало пользоваться жилье в центре и большей популярностью — новые, современные, достаточно дорогие районы, которые находятся на небольшом удалении от Третьего транспортного кольца на юге и юго-западе. Это дома с очень хорошим ремонтом, хорошей инфраструктурой», — рассказал риелтор.

Что касается цен на жилье в столице, они продолжают расти. Стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры начинается от 35 тысяч рублей, двухкомнатную же квартиру можно снять как минимум за 45 тысяч.