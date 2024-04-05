Общество 05 апреля 2024, 23:46 Унижающий Зеленского и Байдена пикап заметили на улицах Москвы Kp.ru: жители Москвы заметили пикап, унижающий Байдена и Зеленского РИА «Новости»

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На улицах Москвы местные жители заметили пикап с аэрографией президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. На фаркопе машины висел американский флаг, грязный край которого волочился по асфальту, сообщил сайт kp.ru.

Оказалось, что внедорожник принадлежит яхтсмену Валерию, который в мае 2022 года колесил по центру столицы с «гробом», накрытым флагом Украины. Тогда мужчина провел у американского посольства акцию под названием «проводы Украины».

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Два года назад полицейские не стали наказывать автомобилиста за изображение Зеленского в фашистской форме и оскорбительные слова на кузове. Аэрографии, унижающие украинского и американского лидеров, продолжают радовать жителей столичного региона.

Чучела Байдена и Зеленского сожгли во время празднования Масленицы в станице Луганской в ЛНР. Мероприятие устроили возле избирательного участка.