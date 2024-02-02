Общество 02 февраля 2024, 12:33 Университет Западной Австралии: собака в семье способствует развитию активности детей

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Ученые из Университета Западной Австралии провели исследование и выяснили, как появление в доме собаки воздействует на детей. Результаты работы опубликовал RidLife.ru.

После длительных наблюдений специалисты установили, что владение таким питомцем помогает ребенку стать активнее. Кроме того, у взрослых членов семьи также повышается интенсивность физических занятий, добавил сайт «Дни.ру».