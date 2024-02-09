Общество 09 февраля 2024, 16:33 Университет Виктора Бабеша: зеленый чай и листья солодки помогут в лечении розацеа

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Исследователи из Медицинского университета Виктора Бабеша в Румынии перечислили растительные средства, которые покажут эффективность при лечении хронического кожного заболевания. Речь идет о таком недуге, как розацеа, сообщил RidLife.ru.

Так, острое воспаление и отечность поможет снять экстракт листьев солодки. Результатом использования зеленого чая станет уменьшение покраснения, лапчатки — заживление трещин и небольших ранок.

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Несмотря на полезные свойства лекарственных растений, их применение стоит согласовать с врачом, добавил сайт «Дни.ру».