09 февраля 2024, 16:33
Университет Виктора Бабеша: зеленый чай и листья солодки помогут в лечении розацеа
Исследователи из Медицинского университета Виктора Бабеша в Румынии перечислили растительные средства, которые покажут эффективность при лечении хронического кожного заболевания. Речь идет о таком недуге, как розацеа, сообщил RidLife.ru.
Так, острое воспаление и отечность поможет снять экстракт листьев солодки. Результатом использования зеленого чая станет уменьшение покраснения, лапчатки — заживление трещин и небольших ранок.
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Несмотря на полезные свойства лекарственных растений, их применение стоит согласовать с врачом, добавил сайт «Дни.ру».
Ученые
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