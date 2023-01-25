Общество 25 января 2023, 13:38 «Университет смен» помог детям из новых регионов России узнать историю РФ и Украины Министр просвещения Кравцов: «Университет смен» важен в работе с детьми из новых регионов "ВКонтакте"

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Дети из новых регионов России быстрее осваивались в новых условиях благодаря «Университету смен». Об этом во время встречи с педагогами и студентами МГОУ рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Он пообщался с ними в стенах МГОУ. Встречу приурочили ко Дню студенчества.

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«„Университет смен“ — очень важная организация, особенно в плане работы со старшеклассниками из освобожденных территорий», — отметил Кравцов.

По его словам, сотрудники структуры помогли детям — уроженцам новых регионов России лучше узнать историю.

«Ребята узнали, что наши предки жили в одной стране, что у нас одни корни», — поделился министр просвещения.

Также он рассказал, что летом вузы на своих площадках организовывали мероприятия для старшеклассников из Херсонской и Запорожской областей, а также из ДНР и ЛНР.

«Они приезжали недоверчивые и хмурые, а потом не хотели уезжать. Они менялись за 10 дней», — поделился Кравцов.

По его словам, дети воспринимали эти мероприятия как что-то удивительное и новое.

«После посещения мероприятий от наших вузов они становились счастливыми, довольными и радостными ребятами. Они осознавали, что раньше их обманывали», — описал он.

Министр просвещения отметил, что реализацию «Университета смен» уже продлили минимум на год.