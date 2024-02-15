Общество 15 февраля 2024, 17:42 Университет Питтсбурга: ароматерапия способна помочь в лечении депрессии

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Ароматерапия способна помочь в лечении депрессивного расстройства. К такому выводу пришли ученые из Университета Питтсбурга (США), сообщил RidLife.ru.

Участниками исследования стали пациенты с соответствующим диагнозом. Группе испытуемых предложили колбы с различными ароматами. Оказалось, что знакомые запахи вызывают приятные ассоциации.

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Эксперты считают, что данный метод можно использовать в регулировании эмоций и других функциональных проблем, добавил сайт «Дни.ру».