15 февраля 2024, 17:42
Университет Питтсбурга: ароматерапия способна помочь в лечении депрессии
Ароматерапия способна помочь в лечении депрессивного расстройства. К такому выводу пришли ученые из Университета Питтсбурга (США), сообщил RidLife.ru.
Участниками исследования стали пациенты с соответствующим диагнозом. Группе испытуемых предложили колбы с различными ароматами. Оказалось, что знакомые запахи вызывают приятные ассоциации.
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Эксперты считают, что данный метод можно использовать в регулировании эмоций и других функциональных проблем, добавил сайт «Дни.ру».
Исследования
Ученые
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