17 января 2024, 17:01
Университет Огайо: стресс способен спровоцировать развитие метаболического синдрома
Ученые из Университета штата Огайо (США) выяснили, что стресс может спровоцировать развитие опасного недуга. Об этом сообщил RidLife.ru.
Состояние беспокойства и психического напряжения способно привести к метаболическому синдрому. При заболевании, которое не поддается лечению, возрастает риск появления сахарного диабета второго типа, добавил сайт «Дни.ру».
Реклама
В исследовании приняли участие более 600 человек в возрасте до 52 лет. Специалисты проанализировали привычки и состояние участников.
Исследования
Болезни
Реклама
Реклама