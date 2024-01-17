Общество 17 января 2024, 17:01 Университет Огайо: стресс способен спровоцировать развитие метаболического синдрома

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Ученые из Университета штата Огайо (США) выяснили, что стресс может спровоцировать развитие опасного недуга. Об этом сообщил RidLife.ru.

Состояние беспокойства и психического напряжения способно привести к метаболическому синдрому. При заболевании, которое не поддается лечению, возрастает риск появления сахарного диабета второго типа, добавил сайт «Дни.ру».

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В исследовании приняли участие более 600 человек в возрасте до 52 лет. Специалисты проанализировали привычки и состояние участников.