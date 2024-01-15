Общество 15 января 2024, 14:40 Университет Инсбрука: быстрая ходьба поможет бросить курить

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Ученые из Университета Инсбрука (Австрия) выяснили, как справиться с никотиновой зависимостью. В такой ситуации поможет физическая активность, сообщил RidLife.ru.

Речь идет о быстрой ходьбе. Прогулка в интенсивном темпе должна длиться не менее 10 минут. Результатом станут улучшение настроения, а также снижение тяги к куреню и употреблению вредной еды.

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Если человек не способен самостоятельно отказаться от вредной привычки, ему следует обратиться к врачу-наркологу, добавил сайт «Дни.ру».