Общество 26 ноября 2023, 12:27 Универсальный спорткомплекс появится на площадке ОЭЗ «Алабушево» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Для сотрудников и посетителей зеленоградской площадки «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» построят универсальный спорткомплекс. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Сейчас на площадке идет подготовка к строительно-монтажным работам. Спортивный комплекс расположится в новом двухэтажном здании, которое планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2024 года.

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«„Алабушево“ станет первой площадкой ОЭЗ „Технополис Москва“, где появится отдельно стоящий современный спорткомплекс», — подчеркнул Овчинский.

На первом этаже появятся универсальные волейбольная и баскетбольная площадки, два ледовых хоккейных поля, два теннисных корта, три сквош-корта, детский центр, а также спортзал и медицинский пункт.

Помещения на втором этаже займут бросковые зоны, тренажерный, хореографический залы, а также зал для занятий единоборствами. Так, на втором этаже будут работать зоны общепита.

«Все отдельные элементы и конструкции спортивного комплекса будут выполнены с применением высокоэффективных энергосберегающих материалов», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Для отделки здания намерены использовать витражное остекление. По словам Дегтева, это позволит будущему объекту стать не только спортивной, но и эстетической точкой притяжения промышленного пространства.