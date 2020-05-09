Унитаз с триколором поставили на месте памятника Коневу в Праге
В Праге на постаменте, с которого демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, неизвестные установили бутафорский унитаз. Из него высовывались лоскуты цветов российского флага. Полиция начала проверку, сообщило издание ČTK.
Унитаз установили в ночь на 9 мая. На деревянных плитах, которыми огорожен постамент, появилась надпись: «Пожалуйста, только не против СССР». Фотографии опубликовал в Twitter журналист «Радио Свобода» Марк Крутов.
Староста района Прага-6, где находился памятник Коневу, Ондржей Коларж осудил ночную акцию. Он заявил, что у тех, кто хочет себя выразить подобным способом «в голове фекалии».
В пресс-службе пражской полиции уточнили РИА «Новости», что первым об инциденте сообщил мужчина, который утром 9 мая пришел возложить цветы к постаменту.
Житель обнаружил пенопластовый унитаз высотой около двух метров и вызвал полицию. Когда полицейские прибыли на место, у постамента уже никого не было. Унитаз находился рядом.