Унитаз с триколором поставили на месте памятника Коневу в Праге

Унитаз установили в ночь на 9 мая. На деревянных плитах, которыми огорожен постамент, появилась надпись: «Пожалуйста, только не против СССР». Фотографии опубликовал в Twitter журналист «Радио Свобода» Марк Крутов.

Староста района Прага-6, где находился памятник Коневу, Ондржей Коларж осудил ночную акцию. Он заявил, что у тех, кто хочет себя выразить подобным способом «в голове фекалии».

В пресс-службе пражской полиции уточнили РИА «Новости», что первым об инциденте сообщил мужчина, который утром 9 мая пришел возложить цветы к постаменту.

Житель обнаружил пенопластовый унитаз высотой около двух метров и вызвал полицию. Когда полицейские прибыли на место, у постамента уже никого не было. Унитаз находился рядом.