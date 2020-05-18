Уникальным кафе с историей предсказали крах из-за ужесточения правил торговли алкоголем

Новый закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах ударит не только по известным «наливайкам», но и по туристической отрасли в целом. В этом уверен председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин.

По его словам, многие аутентичные заведения с историей находятся как раз на первых этажах домов, и они — меньше положенных 50 метров.

«У нас везде жилье (где находятся точки продажи алкоголя — прим. ред.) — и в Питере, и в городах Золотого кольца, и в Ялте, и все эти точки общепита закроют. Значит, нас ожидает серьезный удар по туристической привлекательности. В Севастополе куча дегустационных залов в жилых домах. Там теперь этого не будет. Зачем это было сделано, мы не понимаем», — рассказал «360» Небольсин.

Он уверен, что суть закона — побороть «наливайки» — маленькие кафе, которые работают как магазины, а вечером уже в качестве кафе продают алкоголь без ограничений по времени. По мнению Небольсина, запрещать нужно было продажу ночью, а не на все время.

«Жаловались жители, а теперь будут недовольны добросовестные предприниматели, которых в разы больше, чем негодяев. Порядочные магазины за просто так попали под эту гребенку. Вместо этого чрезмерного ограничения нужно было запретить продажу алкоголя с 23:00 до 08:00. Большинство предпринимателей поддерживали эту меру, но никто нас не услышал», — поделился Небольсин.

Закон о запрете продажи алкоголя коснулся магазинов площадью менее 20 квадратных метров. Если такое заведение находится в жилом доме — оно не имеет права работать с 5 мая. Регионы могут вводить дополнительные ограничения по площади таких объектов.