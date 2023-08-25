Общество 25 августа 2023, 19:04 Уникальный центр протезирования открылся в Салехарде

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В Салехарде заработало учреждение по протезированию, которое также было запущено в Ноябрьске еще в 2015 году. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщила заместитель директора центра Елена Лысенко.

Здесь пациентам не просто подбирают протезы, но и изготавливают их по анатомическим слепкам. На Ямале на сегодняшний день подобный центр единственный, рассказал Infox.

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Учреждение оснастили специальными тренажерами, на которых можно проверить протез в действии.