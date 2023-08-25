25 августа 2023, 19:04
Уникальный центр протезирования открылся в Салехарде
В Салехарде заработало учреждение по протезированию, которое также было запущено в Ноябрьске еще в 2015 году. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщила заместитель директора центра Елена Лысенко.
Здесь пациентам не просто подбирают протезы, но и изготавливают их по анатомическим слепкам. На Ямале на сегодняшний день подобный центр единственный, рассказал Infox.
Реклама
Учреждение оснастили специальными тренажерами, на которых можно проверить протез в действии.
Реклама
Реклама