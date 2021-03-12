Уникальный телескоп Baikal-GVD запустят в России

На Байкале запустят глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, который является самым крупным в Северном полушарии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сайт kp.ru напомнил, что сооружение телескопа стартовало в 2015 году. По словам специалистов, это «меганаучная» установка необходима для создания новой астрономии и астрофизики. По данным издания, в церемонии запуска примут участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, директор Объединенного института ядерных исследований, академик Григорий Трубников и другие.