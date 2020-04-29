Уникальный, современный и самодостаточный: в Москве возведут вторую очередь ЖК «Береговой»

АО «Главстрой» получил проектное финансирование на сумму почти 50 млрд рублей на строительство второго этапа ЖК «Береговой». Это комплекс-проект премиум-класса, расположенный в историческом районе Филевский парк в Западном административном округе столицы. «Береговой» связан с городской программой благоустройства Москвы-реки. Комплекс расположен на первой береговой линии, вдоль него протянется километровая пешеходная набережная с прямым доступом к воде.

Всего в рамках второго этапа ЖК «Береговой» «Главстрой» планирует построить 316 048 квадратных метров жилья и инфраструктуры. Дома рассчитаны на 1983 квартиры и будут состоять из 30 секций, количество этажей будет разным — от 8 до 27. В многоэтажках также расположатся социальные объекты, подземные паркинги, коммерческая инфраструктура и общественные пространства.

Проектное финансирование на сумму 44,8 миллиарда рублей застройщик получил от Сбербанка. «Второй этап ЖК „Береговой“ — это продолжение масштабного и уникального проекта комплексного развития территории, с которым мы стартовали при поддержке Сбербанка в виде проектного финансирования в 2018 году», — отметил генеральный директор АО «Главстрой» Андрей Васильев. По словам представителей девелопера, благодаря сотрудничеству со Сбербанком проект ЖК вошел в топ жилых комплексов бизнес-класса с самыми быстрыми темпами строительных работ.

«Береговой» — один из самых масштабных проектов, связанных с городской программой развития Москвы-реки и набережных. На территория площадью 31,6 гектара появится городской микрорайон со всей необходимой инфраструктурой для жизни, работы и отдыха. Общая площадь объектов составит 632 900 квадратных метров, в том числе 411 000 квадратных метров — жилая, 125 750 квадратных метров — общественная застройка. Проект предполагает создание порядка 700 рабочих мест.

Вторым этапом ЖК «Береговой» предусмотрено строительство шести социальных объектов, пять из которых формируют современный образовательный кластер, состоящий из двух школ на 1100 и 650 мест, трех детских садов на 150, 100 и 50 человек. В состав второго этапа также входит поликлиника на 250 посещений со спортивным комплексом и бассейном. Это шестиэтажное здание с подземным паркингом, стилизованное под общую концепцию нового квартала.

Кстати, о концепции. Второй этап ЖК «Береговой» — это проект премиум-класса. Концептуально он продолжает тему реки, культовых городов у воды: роскошного Лондона, иконического Манхэттена, высотного Чикаго. В основе архитектурной идеи всего проекта «Береговой» — уникальная локация. Территория комплекса выходит непосредственно на набережную Москвы-реки. Все видовые характеристики и основные качества общественных пространств связаны с видом на воду и зеленые зоны. Этим же продиктовано и архитектурное решение: например, дома специально строят разной высоты. Так жильцам будут доступны самые красивые виды Москву-реку и город, но при этом будет сохранена приватная атмосфера клубного комплекса премиум-класса.

Здания отделаны анодированным алюминием и стеклом: такое сочетание придает всему комплексу современный, дорогой и элегантный вид. Уже сейчас ясно: ЖК станет украшением «Большого сити». Дизайн внутренних пространств продолжает архитектурную концепцию комплекса. Работая над проектом, архитекторы выбрали стиль, который всегда будет актуальным. Позже на территории ЖК «Береговой» появится собственный парк с уникальной дизайн-концепцией и выходом на набережную протяженностью один километр.