Уникальные препараты против ковида представят на форуме «Здоровье нации» в Москве

Вопросы вакцинации, диспансеризации и реабилитации в условиях пандемии коронавируса обсудят участники всероссийского форума «Здоровье нации». Он пройдет с 13 по 15 июля в Москве в ЦВЗ «Манеж».

На полях форума будет представлена вакцина Гам-КОВИД-Вак, которая была разработана Центром имени Гамалеи. Также будет представлен лекарственный препарат «Ремдесевир» для лечения новой коронавирусной инфекции. Это единственный препарат с доказанным действием на вызывающий новую коронавирусную инфекцию вирус. Кроме того, будет представлен «КОВИД-глобулин» — это специфический иммуноглобулин, предназначенный для лечения новой коронавирусной инфекции.

Можно будет увидеть и умного помощника для незрячих людей «Робин». Он был создан для помощи людям с нарушениями зрения, слепым и слепоглухим в ориентации на улице и в помещении. Еще один интересный экспонат — устройство распознавания речи «Чарли», которое создано специально для общения с людьми с нарушениями слуха и слепоглухими.

«Чарли» умеет распознавать устную речь говорящего и превращать ее в текст, который можно вывести на экран монитора, смартфона, планшета или на специальный веб-сайт. Это единственный в мире гаджет, который позволяет общаться со слепоглухими людьми с помощью дисплея Брайля.

Центральными событиями станут демонстрация и обсуждение опыта организации формирования экосистемы общественного здоровья регионов-партнеров форума, а также презентация проектов победителей и участников всероссийских конкурсов: «На лучшую муниципальную практику», «Здоровый университет», «Здоровый муниципалитет» и многих других, рассказали организаторы мероприятия.

На повестку также будет вынесено обсуждение реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура».

На торжественное открытие мероприятий форума приглашены министр здравоохранения РФ Мурашко, президент Лиги здоровья нации и сопредседатель Оргкомитета Форума Лео Бокерия, первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, заместитель министра просвещения Андрей Корнеев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, заместитель Мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и многие другие.