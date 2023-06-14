Общество 14 июня 2023, 15:36 Уникальные останки древних морских змей нашли на Урале Ученые нашли останки древних морских змей в Курганской области

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Редкие для Западной Сибири и Урала останки палеогеновых змей ученые обнаружили в Курганской области. Об этом заявила пресс-служба Уральского федерального университета в комментарии ТАСС.

Старший научный сотрудник УрО РАН и УрФУ Дмитрий Гимранов рассказал, что палеогеновых змей находили на территории Средней Азии, Восточной и Западной Европы, Кавказа. Их раньше не видели на Урале и в Сибири. Однако исследователи в 2022 году обнаружили на реке Дерней в Свердловской области позвонок морской змеи.

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«А в этом году наш товарищ, любитель палеонтологии Алексей Софрыгин, показал позвонок змеи из новой точки — на реке Миасс. К сожалению, нам самим, проведя полноценное изучение отложений реки Миасс, найти еще один позвонок не удалось, однако обнаружили кусочек панциря черепахи», — добавил он.

По его словам, это тоже очень редкая находка. Теперь получается, что найденные образцы стали самой северной точкой распространения морских змей в Азии. Данный факт говорит о том, что на территории Урала и западной Сибири было море в позднем эоцене.