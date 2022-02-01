Уникальные фото Ельцина опубликовали в годовщину его рождения

Первому президенту России Борису Ельцину 1 февраля исполнился бы 91 год. Накануне пресс-секретарь уполномоченного по правам человека Виктор Вахрушев передал в Ельцин Центр уникальные снимки, которые сделали, когда политик работал еще первым секретарем обкома партии.

По словам Вахрушева, фотографии он нашел, когда разбирал свои архивы. Это кадры с военных учений в Чебаркульском гарнизоне весной 1978 года, написал E1.RU.

Сам Вахрушев тогда был простым сержантом и проходил срочную службу в этом гарнизоне. После учебной части ему предложили поработать фотокорреспондентом в дивизионной газете «Во славу Родины».

«Я в ту пору Ельцина особо не отличал в той толпе генералов. А сейчас стал разбирать старые архивы, понял, кто в кадре», — добавил он.

Вахрушев добавил, что снимки очень заинтересовали сотрудников музея Ельцина, потому что у них нет фотографий политика того периода.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Владимир Путин может позвонить вдове Ельцина в годовщину его рождения, написал ТАСС.

«Да, чаще всего он ей звонит. Я не исключаю, что и сегодня президент решит ей позвонить, но точно мне не известно», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в день рождения Ельцина его родные и близкие возлагают цветы к могиле, но какого-то государственного протокола на этот счет нет.

«Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила свой след в истории нашей страны и занимает свое особенное место в истории нашей страны», — добавил он.

Ельцин родился 1 февраля 1931 года. Пост президента РФ он занимал с 1991 по 1999 год. Умер 23 апреля 2007 года.