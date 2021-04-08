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    08 апреля 2021, 14:57

    Уникальную школу снесут в Екатеринбурге

    Дарья Морозова

    Школу № 84 на Вторчермете в Екатеринбурге собираются снести. На ее месте построят новую. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на замначальника департамента образования Екатеринбурга Михаила Ладейщикова.

    «Проектирование будет с полным сносом: там школа настолько изношена, что нечего сохранять», — пояснил он.

    Новую школу начнут проектировать в этом году. После получения субсидии на Вторчермете начнется строительство образовательного учреждения на 1500 мест.