Уникальную школу снесут в Екатеринбурге

Школу № 84 на Вторчермете в Екатеринбурге собираются снести. На ее месте построят новую. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на замначальника департамента образования Екатеринбурга Михаила Ладейщикова.

«Проектирование будет с полным сносом: там школа настолько изношена, что нечего сохранять», — пояснил он. Новую школу начнут проектировать в этом году. После получения субсидии на Вторчермете начнется строительство образовательного учреждения на 1500 мест.