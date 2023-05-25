Общество 25 мая 2023, 15:36 Уникальную модель троллейбуса восстановили в Музее транспорта Москвы Дептранс Москвы: модель самого необычного троллейбуса восстановили в столичном музее Unsplash

Читать 360tv в

В столичном Музее транспорта восстановили уникальную модель троллейбуса — ТБЭС. Его разработали в 1955 году, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Модель создали для перевозки гостей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (сейчас ー ВДНХ) на заводе СВАРЗ.

Реклама

Как рассказали в источнике, троллейбусу полностью вернули его исторический облик. Сотрудники управления реставрации музея отремонтировали крышу, передний фартук и подоконную линию. Еще восстановили хромированные детали и эмблемы.

В будущем троллейбус станет частью постоянной экспозиции музея в гараже Константина Мельникова. Она расположена по адресу: Новорязанская улица, дом № 27. Сейчас он будет курсировать на экскурсиях.

На этих выходных Музей транспорта проведет акцию «Привет, Москва».

Автобус ЛиАЗ-677М остановится в пешеходной зоне «Москва-Сити» и откроет свои двери для посетителей. Там пройдет открытая запись специального эпизода подкаста «Машина времени».

В завершение мероприятий организаторы разыграют счастливые билеты с интересными призами.