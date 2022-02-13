Уникальная «Синичка» летом начнет перевозить горожан по Москве-реке

В Москве собрали корпус первого электрического речного трамвая, который сможет ходить по рекам даже зимой. Сейчас судно готовят к испытаниям, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Новому судну дали название «Синичка» — его выбрали народным голосованием. Это будет первый в мире речной электротрамвай, который сможет курсировать по рекам Москвы в любую погоду. Запустить первые рейсы планируется уже этим летом.

«Наши речные суда смогут ходить даже зимой: все они имеют ледовый класс. Один трамвай может перевозить до 50 человек», — сказано в сообщении.

Сначала на маршрут выйдут девять судов. Потом, за два года, их число увеличат до 21. В Дептрансе отметили, что разработать экологичный транспорт поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Горожане смогут выбрать для себя тот маршрут, который окажется быстрее. Планируется запустить электросуда по двум линиям: «Фили — Киевский вокзал» и «Печатники — Автозаводский мост».