Уникальная речь кота поразила пользователей соцсетей
Житель Дублина снял на видео, как кот его друга по кличке Баки через стекло старается прогнать своего «брата». Видео взорвало соцсети. Об этом написал «Ридус».
Хозяин Баки добавил это видео к себе и заявил, что обычно животное не столь разговорчиво.
На видео слышно, как питомец издает странные звуки, пытаясь выгнать нежданного гостя.
Пользователи в шоке от «уникальной» речи Баки.
«Так забавно, ваш кот словно накладывает проклятие на незваного гостя. Очень длинный существенный наговор», «Я думал, что эти звуки издает какой-то старый человек на заднем плане, который болеет или что-то в этом роде», — написали пользователи под видео.