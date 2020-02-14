Уникальная речь кота поразила пользователей соцсетей

Хозяин Баки добавил это видео к себе и заявил, что обычно животное не столь разговорчиво.

На видео слышно, как питомец издает странные звуки, пытаясь выгнать нежданного гостя.

Пользователи в шоке от «уникальной» речи Баки.

«Так забавно, ваш кот словно накладывает проклятие на незваного гостя. Очень длинный существенный наговор», «Я думал, что эти звуки издает какой-то старый человек на заднем плане, который болеет или что-то в этом роде», — написали пользователи под видео.