Сотрудники McDonald’s выставили униформу на продажу за бешеные деньги

Сеть американских ресторанов быстрого питания McDonald’s заявила об уходе с российского рынка. Сотрудники компании начали продавать свою униформу на сайтах онлайн-объявлений.

Разброс цен огромный — от 500 рублей до полумиллиона.

Среди объявлений есть публикации о продаже как полного комплекта униформы, так и отдельных предметов одежды. Например, за поло с логотипом компании бывший сотрудник McDonald’s планирует выручить полмиллиона рублей.

Новости о полном закрытии McDonald’s появились накануне. Компания заявила, что решила продать бизнес в России. Однако источники в ресторане быстрого питания заявили журналистам, что привычные бургеры появятся в стране в кафе с новым названием.