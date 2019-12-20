Уничтожить вечный праздник. Жители Петербурга попросили закрыть бары на Думской улице

Официально на улице расположен только один жилой дом — № 5/20. Тем не менее шумная жизнь посетителей баров не нравится многим жителям окрестностей. Часто посетители клубов выходят на улицы. А в теплое время года многие заведения не закрывают двери и выносят на улицу колонки. Поэтому Думская улица теперь ассоциируется с круглосуточным шумом.

По этим причинам ночные заведения предлагается законодательно обязать купить качественную шумоизоляцию и соблюдать закон о тишине.

«Все питейные заведения должны быть оснащены многоуровневой системой дверей и „предбанников“, которая не пропускает звук за пределы помещения», — рассказала член инициативной группы «Думская-Ломоносова SOS» Наталья Григорьева.

Многих также волнует санитарное состояние улиц. Работники питейных заведений часто оставляют на тротуаре мусорные мешки, которые могут лежать там неделями. Пакеты рвутся, поэтому из них все вытекает. На улице стоит неприятный запах. А еще везде видны плевки, кровь, рвотные массы, чувствуется кислый запах пива.

Кроме того, в некоторых барах продается нелицензированный алкоголь и продукты питания без необходимой документации.

По этим причинам местные жители пишут жалобы в разные инстанции. Должностные лица проверяют бары, по трем из них материалы дошли до Куйбышевского суда. В итоге их работу приостанавливали на 25, 30 и 90 суток.

Помимо этого горожан волнует криминальная обстановка в районе Думской улицы. Поэтому теперь она находится под усиленным контролем полиции, Росгвардии, прокуратуры города. На пересечении Думской и Ломоносова установлен стационарный пост полиции для повышения оперативности работы правоохранителей. Иногда на улицу приезжает передвижная наркологическая лаборатория.

Депутат Госдумы Евгений Марченко призывает бороться с криминалом с помощью полного запрета продажи алкоголя с 23:00 до 07:00. Он предлагает запретить продажу спиртного ночью везде либо организовать точки для гуляний в промзонах, вдали от жилых районов.

Сохранить барный дух Думской и Ломоносова призывает заместитель генерального директора компании «Пулково спай» Владимир Федоров. Эти территории подходят для формирования ресторанного квартала, так как там нет жилых домов, налажена транспортная логистика.

«Надо просто разработать концепцию, которая обязательно будет учитывать мнение жителей близлежащих домов, надо в первую очередь им создать комфортную жизнь», — отметил Федоров.

Некоторые местные жители просят сократить число питейных заведений, другие — заменить увеселительные заведения на творческие мастерские.