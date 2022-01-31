Уничтожение санкционных продуктов предложили запретить в России

Уничтожать продукты питания, конфискованные или изъятые из обращения, но признанные пригодными, предлагают запретить в России. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму РФ, сообщили «Известия».

«Пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или изъятые из обращения, уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно. Это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта рекомендуют использовать данные продукты для государственных и муниципальных нужд. В думских фракциях к инициативе отнеслись по-разному. Первый зампред комитета Госдумы по экономике, член фракции КПРФ Николай Арефьев отметил, что санкционные товары не имеют отношения к политике — их не нужно уничтожать. Надо лишь наказывать тех, кто пытался незаконно провести

« Уничтожать их — глупо. А вот контрафакт утилизировать надо, ведь, как правило его изготавливают с нарушением всех технологий, чтобы удешевить стоимость», — сказал он.

При этом эксперты считают, что в стране нет совершенной системы утилизации. Однако низкое качество контроля может быть выгодно тем, кто перепродает такие товары.