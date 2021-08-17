Россиян предупредили об опасности покупки унаследованных квартир

Покупать недвижимость на вторичном рынке может быть опасно. Если квартира была унаследована, то при появлении новых претендентов сделку могут оспорить в суде. Об этом предупредил руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев.

По словам юриста, сделку по продаже квартиры можно оспорить в суде, если появились претенденты на получение наследства. Получить недвижимость можно по завещанию или по закону, уточнила газета «Известия». При этом в завещании могут быть прописаны не только родственники.

Если завещание не составлялось, то наследники получают имущество в определенном порядке. Наследниками первой очереди считаются дети, родители и супруги, а второй — братья, сестры, бабушки и дедушки. Заявить о правах на наследство можно в течение полугода после смерти владельца имущества.

Как отметил директор аналитического отдела Dominfo.ru Артур Меркушев, приобретать унаследованную квартиру лучше спустя как минимум год после того, как наследник получил титул на собственность.