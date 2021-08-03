Глава МВД уволил замначальника УМВД по Камчатскому краю

Глава МВД России Владимир Колокольцев заметил серьезные упущения в работе полиции Камчатского края. В связи с этим он снял с должности замначальника регионального УМВД Максима Митрофановского.

«В связи с серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности министр принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю — начальника полиции, полковника полиции Максима Митрофановского», — сообщила пресс-служба ведомства.

Министр прилетел в Камчатский край в рамках рабочей поездки. Он провел совещание с руководством регионального управления и начальниками территориальных органов. Колокольцев заслушал доклады и обозначил задачи, которые в ближайшее время потребуется решить камчатским правоохранителям.

В частности, министр потребовал обеспечить порядок и безопасность людей во время подготовки и проведения единого дня голосования. Полицейским предстоит организовать совместную работу с местными властями и избирательными комиссиями.