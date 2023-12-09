Общество 09 декабря 2023, 09:33 «Умственно отсталых не комментирую». Жога — о новых обвинениях СБУ в его адрес Жога сравнил обвинения СБУ с действиями умственно отсталых РИА «Новости»

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Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР Артем Жога с иронией отреагировал на новые обвинения СБУ в своей адрес. По его мнению, действия украинского ведомства совершенно оторваны от реальности, сообщило РИА «Новости».

«Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях?» — поинтересовался Жога.

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Он подчеркнул, что не может комментировать «умственно отсталых людей» и больше по этой теме ему добавить нечего.

Служба безопасности Украины обвинила героя ДНР в «коллаборационизме» и пособничестве «государству-агрессору». Помимо этого, в СБУ заявили, что его уже заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за участие в «террористических организациях».

Ранее Артем Жога выразил уверенность, что решение президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок поднимет боевой дух в зоне СВО «на 1000%».