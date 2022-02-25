«Умными городами» станут Надым и Салехард

Специалисты ГАУ «Научный центр изучения Арктики» разработали проект развития Салехарда и Надыма на основе концепции «Smart City». Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Отмечается, что разработка проекта велась в рамках реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Ученые должны были проанализировать, как цифровые технологии могут поспособствовать эффективному развитию городов в условиях Арктики.

«Дальнейшее постиндустриальное развитие муниципалитетов должно ориентироваться на запросы населения, повышение привлекательности арктических городов для проживания в них», — объяснил заведующий сектором социально-экономических исследований ГАУ «Научный центр изучения Арктики» Геннадий Деттер.