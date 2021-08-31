В России планируют создать умные участковые пункты полиции со спутниковыми системами и системами распознания преступников. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Михаил Давыдов.

По его словам, в таком умном участковом пункте полиции, помимо компьютерной техники, будут устанавливать современные средства связи, в том числе спутниковые системы для отдаленной местности, и систему идентификации правонарушителей с использованием оперативно-справочных учетов, сообщило «МВД медиа».

Давыдов добавил, что такие участки также планируется оснастить системой контроля и управления доступом, видеонаблюдением, в том числе с возможностью удаленного подключения к АПК «Безопасный город».

«Вместе с тем никакое техническое оснащение не заменит личного общения участкового с населением», — заметил он.

Именно поэтому, по его мнению, сотрудники должны повышать свои профессиональные навыки. На сегодняшний день служба участковых уполномоченных насчитывает более 50 тысяч сотрудников, которые раскрывают почти четверть всех зарегистрированных преступлений.

О том, что МВД ведет разработку городской системы видеораспознавания преступников не только по лицу, но и по голосу, радужке, а возможно, даже по походке, стало известно в конце февраля прошлого года. Информацию о разработке системы подтвердил РБК советник главы министерства Владимир Овчинский.

По данным издания, Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) ведомство намеревалось до конца 2021 года. В ее разработке приняло участие Русское биометрическое общество. По словам главы организации Данилы Николаева, концепция системы предполагала, что искусственный интеллект будет узнавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела.