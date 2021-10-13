Умные светофоры появятся на Суворовском проспекте в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Суворовском проспекте появятся светофоры, которые связаны между собой и Центром управления дорожного движения. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

По данным издания, эти светофоры установят к ноябрю на участке от Невского проспекта до Заячьего переулка. Отмечается, что они помогут улучшить движение общественного транспорта на нерегулируемых перекрестках. Их оснастят специальными датчиками и антеннами распределенной системы управления.