Путин наложил двухлетний мораторий на штрафы для компаний, не установивших умные счетчики

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о моратории до 2024 года на штрафы для поставщиков электроэнергии и сетевых компаний, не установивших умные счетчики. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект позволит не привлекать к ответственности организации в случае неисполнения предписания по установке (замене) умных счетчиков до 2024 года, когда на российском рынке появятся приборы учета электрической энергии, соответствующие требованиям законодательства РФ.

Согласно КоАП, за невыполнение поставщиками электроэнергии и сетевыми компаниями требований по приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию приборов учета электрической энергии в случаях, предусмотренных законодательством об электроэнергетике, установлен штраф от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

С 1 января 2022 года энергетики обязаны ставить исключительно умные счетчики.