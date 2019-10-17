Умные подъезды появились в Дубне. Дверь можно открыть смартфоном
Сегодня камеры телекоммуникационной компании установлены во всех общественных местах Дубны и Талдома. Всего 400 штук. С их помощью полиция не раз находила похитителей велосипедов и виновников ДТП. В рамках пилотного проекта камеры появляются и у подъездов. Каждая транслирует видео в смартфон жильцов. Теперь жители могут посмотреть, кто в гости, даже если их нет дома.
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В пилотный проект попали три дома Дубны. Сергей Дедюхин, сотрудник телекоммуникационной компании, уверяет, что лишние ключи в связке теперь не нужны — дверь откроет телефон.
«Я могу не использовать ключи. Удобно, если забыл или они где-то далеко. Подхожу к домофону, нажимаю кнопочку „открыть“, и домофон открывается», — пояснил Сергей.
Смартфон поможет открыть дверь, даже если вас нет дома. Это особенно актуально для тех, у кого дома остаются престарелые родственники — основные жертвы мошенников. Приложение «Умный подъезд» дополняет другое — «Умный дом». Оно защитит не только от незваных гостей.
Можно поставить квартиру или дом на охрану. При срабатывании устройства, которое реагирует на дым, протечку воды, открытие двери, поступит сигнал на мобильное устройство.
В городской администрации уже давно оценили потенциал «Телеком МПК». С компанией сотрудничают в самых разных направлениях.
«За эти годы сделано следующее для города, жителей: это и Wi-Fi-зоны, и зарядные устройства в общем доступе, чтобы гаджеты подключить. На этом останавливаться не будем, но пока будем держать это в тайне. Потом жителей проинформируем о новых проектах. Это, конечно же, связь, интернет, это те камеры, которые стоят по программе „Безопасный регион“. Это и те камеры, которые коллеги ставят сами», — отметил глава Дубны Максим Данилов.
Теперь, когда пилотный проект «Умный подъезд» доказал свою эффективность, планируется продвигать продукт на рынок жилищных услуг.