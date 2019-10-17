Умные подъезды появились в Дубне. Дверь можно открыть смартфоном

Жители Дубны скоро будут открывать дверь в подъезд с помощью смартфона, а всех гостей можно будет увидеть прямо на экране своего гаджета. В городе обустроили первые «Умные подъезды».

Сегодня камеры телекоммуникационной компании установлены во всех общественных местах Дубны и Талдома. Всего 400 штук. С их помощью полиция не раз находила похитителей велосипедов и виновников ДТП. В рамках пилотного проекта камеры появляются и у подъездов. Каждая транслирует видео в смартфон жильцов. Теперь жители могут посмотреть, кто в гости, даже если их нет дома.

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В пилотный проект попали три дома Дубны. Сергей Дедюхин, сотрудник телекоммуникационной компании, уверяет, что лишние ключи в связке теперь не нужны — дверь откроет телефон.

«Я могу не использовать ключи. Удобно, если забыл или они где-то далеко. Подхожу к домофону, нажимаю кнопочку „открыть“, и домофон открывается», — пояснил Сергей.

Источник фото: телеканал «360»

Смартфон поможет открыть дверь, даже если вас нет дома. Это особенно актуально для тех, у кого дома остаются престарелые родственники — основные жертвы мошенников. Приложение «Умный подъезд» дополняет другое — «Умный дом». Оно защитит не только от незваных гостей.

Источник фото: телеканал «360»

Можно поставить квартиру или дом на охрану. При срабатывании устройства, которое реагирует на дым, протечку воды, открытие двери, поступит сигнал на мобильное устройство.

Источник фото: телеканал «360»

В городской администрации уже давно оценили потенциал «Телеком МПК». С компанией сотрудничают в самых разных направлениях.

«За эти годы сделано следующее для города, жителей: это и Wi-Fi-зоны, и зарядные устройства в общем доступе, чтобы гаджеты подключить. На этом останавливаться не будем, но пока будем держать это в тайне. Потом жителей проинформируем о новых проектах. Это, конечно же, связь, интернет, это те камеры, которые стоят по программе „Безопасный регион“. Это и те камеры, которые коллеги ставят сами», — отметил глава Дубны Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь, когда пилотный проект «Умный подъезд» доказал свою эффективность, планируется продвигать продукт на рынок жилищных услуг.