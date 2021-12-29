Умные остановки появятся в Санкт-Петербурге в 2022 году

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов рассказал, что в 2022 году в городе откроются умные остановки общественного транспорта. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Он уточнил, что у остановок будут необходимые для удобства функции: модуль для wi-fi, зарядка гаджетов и табло с расписанием транспорта.

По словам Соколова, во всем городе установить такие остановки не получится, планируется сделать 200 штук. В основном в центре и юго-западной части города.