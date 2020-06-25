«Умные люди покидают руководство страны»: Клинцевич назвал абсурдом протест Украины из-за парада Победы в Крыму

«Комментировать глупость очень сложно. На самом деле, там все банально. Они держат этот тренд в информационной повестке. Сейчас западные информационные агентства будут говорить, что Украина опять недовольна. Но уже все хорошо понимают эту игру. И относятся к ней достаточно снисходительно, доводя ситуацию до абсурда», — рассказал Клинцевич.

Он считает, что никто из официальных лиц России не будет это комментировать. Так как власти страны делают на территории своих субъектов то, что считают нужным. По его мнению, Крым остается российским и там всегда будут проходить парады.

Клинцевич считает, что те, кто написал ноту, могли бы постесняться это делать.

«Я бы даже сказал о совести и о памяти предков. Они могли бы постесняться. Очень жаль, что постепенно руководство Украины покидают умные люди», — пояснил Клинцевич.

На сайте украинского МИДа говорится, что такие действия России приводят к «эскалации напряженности в украинско-российских отношениях». Клинцевич считает неуместными слова об эскалации, потому что власти Украины и так официально называют Россию врагом.