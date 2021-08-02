«Умные лифты» начали изготавливать в Москве

Щербинский лифтостроительный завод запустил производство лифтов с бесконтактным управлением. Сами создатели называют их «умными», рассказала «Национальная служба новостей».

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что всего в столице работают четыре производства по изготовлению лифтов. Щебинский завод делает упор на внедрение новых технологий в подъемники, написал ОТР.

Специальное приложение SmartAirKey помогает вызвать лифт заранее. Для этого не требуется нажимать на какие-то кнопки, достаточно находиться в радиусе 20 метров. Пользователю надо указать этаж и расстояние, с какого система и вызовет его.