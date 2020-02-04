Умные колонки оказались неудобными и небезопасными

Экспертам не понравилось приложение для умной колонки MusicCast 20. Непонятно, где хранятся личные данные пользователя и кто имеет к ним доступ. Еще создатели предложили пользователям работать в связке с американскими стриминг-сервисами. Но у этих компаний нет представительства в России. Поэтому непонятно, как ими пользоваться.

«Если бы не недостатки приложения, эта колонка получила бы более высокий балл Роскачества — у нее мощные басы и чистая подача вокала», — отметили в Роскачестве.

В организации добавили, что колонки подойдут для прослушивания музыки, подкастов и аудиокниг. По качеству домашние колонки лучше переносных устройств.

Управлять устройствами через встроенный сервис не всегда удобно из-за сложностей с настройкой. Домашние девайсы от Yamaha должны были работать в одной слаженной системе, но этого не получилось.

Есть еще одна умная колонка от Marshall Stanmore II. Ее достоинство — стильный ретро-дизайн. Производители хотели удивить клиентов и голосовым помощником Alexa. Только для россиян Alexa оказалось не самой лучшей помощницей. Ведь она не разговаривает по-русски.

Всего Роскачество проверило 17 новых моделей колонок. Из них 12 — беспроводные. Цена умных колонок начинается от 20 тысяч рублей.

Последние новинки электроники можно было увидеть в Лас-Вегасе на международной выставке CES 2020. Посетители увидели круглый смартфон, безрамочный телевизор, несколько роботов и другие достижения современной техники.