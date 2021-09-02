Умные города: как создаются города будущего

В очередной раз во Владивостоке открылся Восточный экономический форум — 2021, на площадках которого ежегодно представлено огромное количество отраслей: образование, нефтяная и нефтегазовая промышленность, общественные организации и объединения, исследовательские и аналитические центры и др. Посетить Форум стремятся участники из самых разных уголков света.

Мероприятия Форума проходят в различных форматах: от круглых столов до теледебатов, и затрагивают вопросы отношений России со странами мира.

В первый день в рамках Форума прошла сессия «Молодые и умные: города будущего на Дальнем Востоке», затрагивающая предпосылки формирования агломераций на Дальнем Востоке и разработку проектов комплексного развития территорий. На сессии поднимались вопросы реализации пространственной стратегии развития городов, создание умных городов, а также степень влияния архитектуры на уровень жизни в регионе.

Модератором сессии стал Дмитрий Пристансков — статс-секретарь — вице-президент компании «Норникель». Он акцентировал внимание на необходимости помнить о малых городах, создавая инфраструктуру городов-миллионников: «Интерес „Норникеля“ — самый прямой и непосредственный. Мы работаем в таких городах: Мончегорск, Норильск. Это базовые площадки, города, где находятся наши производственные объекты. При этом это малые города, где жители живут в условиях крайнего севера. И наша задача — обеспечить им качественное, комфортное проживание».

Разговор продолжила Татьяна Мохова — Генеральный директор компании «Единство», представившей на сессии проект «Норильского никеля», запущенный в 19-20 годах, основная идея и направленность которого — повышение качества жизни в малых и средних городах за счет цифровизации. «Мы считаем, что, во-первых, есть краткосрочный эффект, позволяющий решить часть проблем прямо здесь и прямо сейчас только за счет хорошего качества связи и за счет предоставления цифровых сервисов, » — отметила Мохова, — «во-вторых, безусловно, это может быть перспективный проект, рассчитанный на более стабильную экономическую повестку, на более стабильный экономический рост в этих городах, ровно потому, что мы все сейчас переходим к новой индустрии, которая называется Индустрия 4.0. И современное поколение, я полагаю, слабо себе представляет существование безцифровых сервисов, безцифровой связи и т. д.»

В обсуждении глобальных трендов также приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, заместитель министра строительства Никита Стасишин и другие.