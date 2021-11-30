«Умную оплату» в общественном транспорте начали тестировать в России

Новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте при помощи мобильного приложения начали тестировать в некоторых российских городах. Сервис уже запустили на территории Твери, Перми и Таганрога. Об этом рассказал замглавы Минтранса РФ Кирилл Богданов.

«В Твери, Перми и Таганроге тестируется новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения… Сервис исключает установку дополнительного оборудования для валидации, что позволяет дешевле и быстрее внедрить безналичную оплату в любом регионе», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

При помощи новой технологии у пассажиров есть возможность оплачивать проезд из любого удобного им места. Приложение может взаимодействовать с датчиком, который находится в салоне транспорта. Оно самостоятельно определяет, на какой именно остановке человек вошел и в какую сумму ему обойдется поездка. Такую технологию активно изучают уже в 30 российских регионах.

Разработчик новшества — компания «Датапакс» — на текущий момент собирается внедрить сервис «умной» оплаты на всех маршрутах общественного транспорта в Твери. В остальных двух городах тестирование будет в ближайшее время расширяться. Новый сервис позволяет обходиться полностью без кондукторов, уменьшается время посадки — и, соответственно, общее время самой поездки.