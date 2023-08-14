Общество 14 августа 2023, 11:06 Умную микроволновку и робота-помощника протестируют на предприятиях Москвы Заммэра Москвы Сергунина подвела итоги первого технологического конкурса «Еда будущего» Сайт мэра и правительства Москвы

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Первый технологический конкурс «Еда будущего» завершился в Москве. Его итоги подвела заммэра столицы Наталья Сергунина.

Из 345 заявок отобрали 30 самых перспективных стартапов. Среди представленных проектов были роботизированные комплексы, сервисы питания на базе искусственного интеллекта и умная кухонная техника.

В финал вышли 14 технологических компаний. Большинство из них уже заключают договоры о пилотировании своих разработок на площадках крупных компаний — стратегических партнеров состязания. Наталья Сергунина

За месяц участники презентовали свои проекты, участвовали в мастер-классах и вебинарах, а также встречались с представителями крупных предприятий сельскохозяйственной отрасли и производителями пищевой продукции России.

Например, один из участников, крупная компания по производству минеральных удобрений, планирует начать тестирование сельскохозяйственных беспилотников «ГеосАэро».

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy’s Laboratories заинтересовалась сервисом персонализированного питания «Едим дома», основанным на искусственном интеллекте. А еще один участник конкурса представил судьям умную микроволновую печь, способную распознавать блюда по QR-коду и автоматически выбирать программу приготовления.

Ранее жителям столицы сообщили о том, что на ВДНХ состоится первый открытый чемпионат Москвы по кибатлетике.