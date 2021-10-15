Умершую женщину дважды похоронили в Пермском крае. Один раз без ведома родственников

В городе Лысьва Пермского края сотрудники ритуального агентства дважды похоронили местную жительницу из-за того, что перепутали могилы. О случившемся «360» сообщила дочь покойной. По ее словам, о перезахоронении ее никто не предупредил, она узнала об этом от знакомой.

Девушка рассказала, что похороны прошли 12 октября. Место для захоронения до этого показывал ее родственник. Могила должна была быть рядом с местом, где покоятся останки ее дедушки.

Когда они приехали на кладбище на спецтранспорте, рабочие остановились около свежевыкопанной ямы и уточнили, то ли это место. Девушка предположила, что, наверное, оно правильное.

«Пока они выносили гроб, я решила посмотреть, где могила деда. Мне говорили, что должны были похоронить прямо совсем рядышком, по диагонали через одну могилу. Я прошла метров 15, нашла памятник моего деда — и рядом была яма. Но она была довольно маленькой и неглубокой. Я посмотрела — там сбоку торчали какие-то доски. Я подумала, что они (могильщики — прим. ред.) на что-то наткнулись, и поэтому перестали копать», — пояснила собеседница «360».

На следующий день она еще посетила могилу матери, а позже с ней связалась знакомая, которая была на похоронах отца подруги, и сообщила неприятную новость.

«Днем мне пишет знакомая, что вашу маму положили в чужую могилу (где должен был похоронен человек, на похороны которого пришла эта женщина — прим. ред.), вашу маму выкопали и положили там, где нужно», — добавила девушка.

Источник фото: телеканал «360»

Она отметила, что компания, которая оказывала ритуальные услуги, об этом ее не уведомила, хотя сотрудники были обязаны ей позвонить и сообщить о том, что произошла такая ситуация.

Когда девушка сама приехала к ним и спросила, почему и на каком основании это произошло, ей сказали, что она сама виновата в случившемся, потому что изначально сказала, что место для захоронения правильное.

«Но мне в тот день было не до этого. Я бы хотела привлечь их к ответственности, но я проконсультировалась с юристом. Мне сказали, что по Уголовному кодексу их не привлечь. Единственная надежда на общественный резонанс», — поделилась она.

По ее словам, человек, который владеет ритуальным агентством, ей знаком не с лучшей стороны. Девушка добавила, если она привлечет его к гражданско-правовой ответственности, то он с улыбкой потом будет рассказывать об этом случае и гордиться, что выплатил ей три или пять тысяч рублей компенсации.