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    11 ноября 2020, 10:53

    Умерших от COVID-19 в Москве будут хоронить в гробах со стеклянными крышками

    Андрей Иванов

    Чтобы близкие могли проводить в последний путь своих родных, которые умерли от COVID-19, их будут хоронить в гробах со стеклянной крышкой. Об этом ТАСС рассказал директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.
    Умерших от COVID-19 в Москве будут хоронить в гробах со стеклянными крышками

    «Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ „Ритуал“ ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой», — приводит агентство слова собеседника.

    Прозрачную крышку будут делать из оргстекла и монтировать в дополнение к основной.

    Сейчас в прощальных залах и на кладбищах Москвы в целях безопасности действуют ограничения, среди которых социальная дистанция и перчаточно-масочный режим. Столичные ритуальщики предлагают услуги онлайн-прощания, ухода за могилами и возложения цветов.

    Москва с самого начала пандемии стала эпицентром коронавируса в России. Медики выявили в мегаполисе 481 068 случаев COVID-19. От последствий заражения умерли 7429 человек.