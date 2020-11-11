Умерших от COVID-19 в Москве будут хоронить в гробах со стеклянными крышками

«Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ „Ритуал“ ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой», — приводит агентство слова собеседника.

Прозрачную крышку будут делать из оргстекла и монтировать в дополнение к основной.

Сейчас в прощальных залах и на кладбищах Москвы в целях безопасности действуют ограничения, среди которых социальная дистанция и перчаточно-масочный режим. Столичные ритуальщики предлагают услуги онлайн-прощания, ухода за могилами и возложения цветов.

Москва с самого начала пандемии стала эпицентром коронавируса в России. Медики выявили в мегаполисе 481 068 случаев COVID-19. От последствий заражения умерли 7429 человек.