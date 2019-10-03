Жена умершего Владимира Арцибашева не смогла забрать его тело

В одной из столичных клиник 3 октября в результате инсульта скончался брат режиссера Сергея Арцибашева Владимир. Его жена Анжелика рассказал «360», что не может забрать его тело, чтобы провести экспертизу.

Плачущая женщина сообщила, что тело ей не отдают, но она будет находиться в клинике, пока не добьется своего.

«Я никуда отсюда не уйду, пока не получу документы и не приедет прокуратура. Тело не отдают, но должна быть судебно-медицинская экспертиза. Я не позволю, чтобы его просто так вскрыли, приедут американские специалисты. Я хочу точно знать, что случилось», — сообщила Анжелика.

Брат режиссера Сергея Арцибашева попал в реанимацию. Родственники уверены, что его похитили Подробнее

По ее словам, врачи клиники ей ничего не говорят, и утверждают, что это «просто совпадение». Жена Владимира Арцибашева рассказала, что накануне в больницу приезжала его давняя пассия Екатерина Шакина. Но поговорить с ней родственникам умершего не удалось.

О том, что Владимир Арцибашев неожиданно попал в клинику стало известно 30 сентября. Он с семьей давно живет в США, но приехал в Россию, чтобы встретиться с Шакиной.

Узнав, что Владимир попал в больницу, его попытались повидать его жена Анжелика и дочь Ксения. Однако выяснилось, что в соответствии с заключенным с клиникой договором, врачи имеют право не допускать их до пациента. Родные написали заявление в прокуратуру о похищении человека.

Водитель Арцибашева рассказал, что Владимир в России почувствовал себя плохо и реагировал только на команды сиделки. Буквально на следующий день мужчина исчез.

Его нашли в столичной частной клинике, причем договор на его лечение подписал друг Екатерины Шакиной Александр Ковшов. Более того, выяснилось, что Арцибашев подписал на его им генеральную доверенность на распоряжение имуществом.

Родственники Владимира забили тревогу, но к больному их так и не допустили, сообщив, что он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, и не может говорить.

Никаких прогнозов о его здоровье медики делать не стали.