Умершая во время стрима Reeflау была беременна и собиралась делать аборт

Девушка Валентина, умершая во время стрима Стаса Reeflay, незадолго до смерти призналась подписчикам, что находится в положении. Она также рассказала, что планировала сделать аборт.

«Я буду делать аборт — это 100%. Я действительно беременна, но я этого ребенка не рожу никогда. Я Стасу скажу почему, а больше никому», — рассказала она в одном из эфиров на YouTube-канале «Хмурый камень».

Она также сообщила, что, несмотря на положение, продолжала курить и выпивать. Однако от этого подписчики не были в восторге. Они осудили ее за такой образ жизни.

Знакомая Валентины Динара рассказала, что работала вместе с погибшей несколько лет назад. Она отметила, что девушка была активной и «классной», но о ее семье она почти ничего не знала.

О смерти девушки стало известно в среду. Стример Reeflay вел прямую трансляцию, когда заметил Валентину без признаков жизни. Также на камеру попал приезд скорой и полицейских. По предварительной информации, девушка могла скончаться от переохлаждения. По версии следствия, юноша выгнал ее на мороз и только через время впустил обратно.