Умерли два зараженных коронавирусом сотрудника Роскосмоса

«Два специалиста — 62 и 68 лет — скончались в больницах, сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет», — приводит агентство слова Фролова.

В пресс-службе госкорпорации ТАСС рассказали, что коронавирус подхватили 42 сотрудника предприятий ракетно-космической отрасли России. 12 человек заразились за последние два дня. 15 апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о 30 инфицированных работниках отрасли.

За последние сутки российские медики выявили еще 4070 случаев заражения 2019-nCoV. Всего в России 32 008 инфицированных. 273 из них умерли от COVID-19. Количество подхвативших новый вирус из Китая растет каждый день. Президент России Владимир Путин предупредил, что пик пандемии еще впереди, а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил ужесточения ограничительных мер.