За сутки от коронавируса в Москве умерли 13 пациентов

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число зарегистрированных смертей в столице увеличилось до 4498.

К 1 августа в Москве было выявлено более 240 тысяч заболевших (из них активными были 56 886). За сутки до этого диагноз был подтвержден у 664 человек, выздоровел 761 пациент (за все время пандемии выписались более 181 тысячи).

В России, по данным на 1 августа, было выявлено 850 870 заразившихся (+5427 за сутки). Из них 650 173 выздоровели (+3649), 14 128 умерли (+70).

Москва находится на третьем этапе выхода из ограничений по COVID-19. В городе открыты все магазины, а также фитнес-клубы, бассейны, музеи и общепит. 2 августа в столице и других российских городах прошел полумарафон «ЗаБег.РФ». В Москве в нем приняли участие 16 тысяч человек. Это первое массовое спортивное мероприятие в России после снятия ограничений из-за коронавируса.