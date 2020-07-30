За сутки от коронавируса в Москве умерли 12 пациентов

За минувшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 4446 человек.

По данным на утро 29 июля, в России было выявлено 828 990 случаев коронавирусной инфекции (+5475 за сутки), число активных случаев составляло 194 984 (–2810 за сутки). С начала марта в стране умерли 13 673 больных COVID-19 (+169 за сутки), выздоровели 620 333 (+8116).

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии выявили свыше 16,8 миллиона заболевших, из них 662 648 человек умерли, 9,87 миллиона выздоровели. Ежедневно в мире сообщают о 250 тысячах новых заболевших. По ежедневному приросту лидируют США (65-70 тысяч больных), Бразилия (40-60 тысяч) и Индия (50 тысяч).